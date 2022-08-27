В регион уже завезли вакцину от гриппа.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске одновременно ставят прививки от гриппа и коронавируса. Напомним, что «Комсомолка» писала о заявлении областного минздрава, что вакцины можно совмещать. Вирусолог Сергей Нетесов объяснил, есть ли противопоказания у данной процедуры.
— Для обеих этих прививок есть инструкции по применению на сайтах Vidal.ru и Rlsnet.ru. Надо действовать согласно им. В принципе, вакцины от гриппа и COVID-19 не должны друг другу мешать, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Нетесов, вирусолог
Согласно исследованиям если одновременно поставить вакцину «Совигрипп» и «Спутник V», то не будет снижения иммугенности.
Если вы решили за раз поставить две вакцины, то врачи введут их в разные части тела. Например, в правое и левое плечо.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер