В регион уже завезли вакцину от гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске одновременно ставят прививки от гриппа и коронавируса. Напомним, что «Комсомолка» писала о заявлении областного минздрава, что вакцины можно совмещать. Вирусолог Сергей Нетесов объяснил, есть ли противопоказания у данной процедуры.

— Для обеих этих прививок есть инструкции по применению на сайтах Vidal.ru и Rlsnet.ru. Надо действовать согласно им. В принципе, вакцины от гриппа и COVID-19 не должны друг другу мешать, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Нетесов, вирусолог

Согласно исследованиям если одновременно поставить вакцину «Совигрипп» и «Спутник V», то не будет снижения иммугенности.

Если вы решили за раз поставить две вакцины, то врачи введут их в разные части тела. Например, в правое и левое плечо.

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