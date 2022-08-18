В августе новосибирцев начнут прививать от гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области скоро начнется кампания по вакцинированию от гриппа — в регион уже завезли 410 тысяч доз вакцины «Совигрипп». По заявлению областного минздрава, ее можно совмещать с прививкой от коронавируса. Мы узнали у новосибирского вирусолога Сергея Нетесова, есть ли у этой процедуры противопоказания.

— Для обеих этих прививок есть инструкции по применению на сайтах Vidal.ru и Rlsnet.ru. Надо действовать согласно им. В принципе, вакцины от гриппа и COVID-19 не должны друг другу мешать. Что касается самой вакцины от гриппа, если сравнивать ее инструкцию с, например, инструкцией для также инактивированной вакцины «Ваксигрипп», то инструкция к последней вакцине существенно более полная и содержит в том числе информацию о конкретных штаммах вирусов гриппа, содержащихся в этой вакцине. Там в частности указано, что каждого вируса в ней по 15 мг, как рекомендовано ВОЗ. Столько же вируса и в отечественной вакцине «Ультрикс квадро». А в «Совигриппе» их всего по 5 мг. Правда, и побочные реакции на нее поменьше, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

Взаимодействие «Совигриппа» и «Спутника V» изучили еще в 2021 году. Согласно клиническим исследованиям, снижения иммуногенности при одновременном введении двух вакцин нет. Иными словами, друг друга они не «перебивают». Если вы решились поставить сразу две прививки, врачи введут их в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

— Заболевания похожи по многим симптомам, но вирусы, их вызывающие, — разные. Совместимость и целесообразность одновременного применения вакцин у каждого конкретного пациента должен определять лечащий врач. В противопоказания входят непереносимость компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет и тяжелые поствакцинальные осложнения, — говорится на сайте Vidal.ru.

По словам вирусолога, если раньше вы никогда не ставили двухкомпонентный «Спутник V», поставьте против коронавируса именно его. Если прививка от коронавируса в вашей жизни уже не первая, стоит ревакцинироваться «Спутником Лайт».

А вот замерять антитела перед тем, как прививаться, ни к чему.

— Сегодня циркулируют новые субварианты «омикрона», включая недавно появившийся «дельтакрон». Они сильно отличаются от вариантов, циркулировавших в 2020-21 годах. Поэтому тест-системы, построенные на основе «уханьского» варианта 2020 год, вам покажут сейчас непонятно что. Замерять уровень антител этими тест-системами сейчас имеет смысл, если и до этого вы вели их мониторинг, — добавил Сергей Нетесов.

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