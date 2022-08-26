«Собрали 9 ведер по 10 литров»: новосибирцы рассказали о небывалом урожае груздей

Грибники рассказали о небывалом урожае груздей в лесах под Новосибирском. Фото: Ксения Котлярова

Грибники рассказали о небывалом урожае груздей в лесах под Новосибирском. По словам сибиряков, им удается собрать по несколько ведер объемом в десять литров.

— Это уже второй слой, он более удачный, чем первый. Видимо, скоро наступит пора прощания с грибами. Я собирала их в лесополосе от конца Краснообска и до поселка Мичуринский, — рассказала КП-Новосибирск грибник Ксения Котлярова. — Раньше там, конечно, тоже был очень хороший урожай. Собираем там уже лет 5-6.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, в Новосибирской области мужчина нашел гриб размером с автомобильный руль.

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