В Новосибирской области мужчина нашел гриб размером с автомобильный руль

Гриб размером с автомобильный руль нашли в лесу Новосибирской области. Фото: АСТ-54

В Тогучинском районе Новосибирской области мужчина нашел огромный гриб. Размером дикорос был с автомобильный руль. Пост сибиряк опубликовал в группе «АСТ-54».

Гигант удивил любителя тихой охоты. Свою находку мужчина снял на видео.

− Я просто в шоке! Здесь килограмма полтора-два, это точно, − поделился эмоциями любитель тихой охоты. – Я в жизни таких не видел!

Мужчина добавил, что гриб больше его головы. А еще он по размеру как автомобильный руль.

В комментариях пользователи Сети пошутили, что такой гриб можно назвать «подрулевиком».

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