Мэрия Новосибирска отказалась от концессии для «умных» остановок

В Новосибирске мэрия отказалась от концессии по установке в городе «умных» остановок.
В Новосибирске мэрия отказалась от концессии по установке в городе «умных» остановок. В муниципалитете отметили, что это связано с тем, что бизнесмены не проявили интереса к этому проекту. И на конкурс не подали ни одной заявки.
— На сегодняшний день размещение на территории города Новосибирска остановочных навесов за счет частных инвестиций предполагается посредством заключения инвестиционных договоров, — пояснили в пресс-службе мэрии изданию ТАСС.
По новому проекту каждый инвестор в рамках одного договора может создать один павильон, который поступит в его собственность.
Напомним, еще весной был объявлен конкурс на создание так называемых «умных» остановок с wi-fi, кнопкой вызова 112 и мультимедийными экранами. В рамках соглашения конциссионер должен был установить 210 остановок — 140 навесов и 70 навесов с павильонами. Вложить конциссионер должен был не мене 395 миллионов рублей, соглашение планировалось заключить на 15 лет. В конце августа конкурс признали несостоявшимся.
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