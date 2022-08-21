В Новосибирске не состоялся конкурс на обустройство комфортных остановок

В проект остановок пока никто не вложился.

Конкурс на обустройство комфортных остановок в столице Сибири признали не состоявшимся: об этом сообщило издание infopro54.ru.

Известно, что сроки конкурса переносились из-за непростой экономической ситуации. В рамках соглашения конциссионер должен был установить 210 остановок - 140 навесов и 70 навесов с павильонами. Вложить конциссионер должен был не мене 395 миллионов рублей, соглашение планировалось заключить на 15 лет.

Однако ни одна из компаний не подала заявку на участие конкурса, и он не состоялся.

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