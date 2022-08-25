В Новосибирске пьяный слесарь ответит за гибель подруги в ДТП с фурой и RAV-4

Черный кроссовер врезался в припаркованный у обочины неосвещённой дороги длинномер
Фото: Мария НОВИКОВА
В Новосибирске начался суд над 50-летним слесарем УК, который сел пьяным за руль и погубил 45-летнюю подругу. ДТП случилось в ночь на 12 июня у дома по улице Забалуева, 90.
По данным ГИБДД, водитель Toyota RAV- 4 не справился с управлением и врезался в фуру Merсedes, припаркованную на обочине. В результате 45-летняя пассажирка скончалась на месте, ее тело доставали спасатели МАСС. Медосвидетельствование выявило у водителя степень опьянения средней тяжести.
- Виновник ранее не раз получал штрафы за превышение скорости, он признал вину в ДТП. Ранее работал слесарем в УК, после трагедии возместил матери погибшей около 300 тысяч рублей, а также помог оплатить похороны, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов. – Виновнику грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. На суд он пришел с вещами.
Дело рассматривают в Ленинском районном суде.
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