Под Новосибирском строительство инфекционной больницы закончат в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство инфекционной больницы под Новосибирском планируют завершить в 2023 году. Сроки перенесли, так как ранее объект планировали сдать уже в этом году. Об этом ТАСС сообщил министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По словам Хальзова, срок сдачи – 2023 год. Финансирование объекта находится в рамках утвержденной финансово-экономической модели, уточнил министр.

Напомним, больница станет одной из самых крупных в Сибири. Она рассчитана на 504 места.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в больнице откроют 6 лечебных отделений, 4 лаборатории, операционный блок с родовым отделением. Кроме того, там разместят вертолетную площадку для санавиации. Она нужна для приёма пациентов из отдаленных районов.

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