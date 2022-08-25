Под Новосибирском строительство инфекционной больницы закончат в 2023 году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Строительство инфекционной больницы под Новосибирском планируют завершить в 2023 году. Сроки перенесли, так как ранее объект планировали сдать уже в этом году. Об этом ТАСС сообщил министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
По словам Хальзова, срок сдачи – 2023 год. Финансирование объекта находится в рамках утвержденной финансово-экономической модели, уточнил министр.
Напомним, больница станет одной из самых крупных в Сибири. Она рассчитана на 504 места.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в больнице откроют 6 лечебных отделений, 4 лаборатории, операционный блок с родовым отделением. Кроме того, там разместят вертолетную площадку для санавиации. Она нужна для приёма пациентов из отдаленных районов.
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