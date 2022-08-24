Заведующая новосибирским детсадом, где девочка разбилась на самокате, уволилась за неделю до трагедии

Заведующая уволилась за неделю до трагедии. Фото: Анна ПАШАГИНА

Заведующая новосибирского детсада №280, в котором на самокате насмерть разбилась 5-летняя девочка, уволилась за неделю до трагедии. Также выяснилось, что в дошкольной организации в начале августа прошла проверка. Та подтвердила готовность детсада к новому учебному году. Однако был вывален ряд нарушений.

— С 13 августа руководство учреждением осуществляется исполняющим обязанности заведующего в соответствии с приказом департамента образования мэрии города Новосибирска от 12.08.2022 № 1419-в «О возложении обязанностей заведующего МКДОУ д/с № 280 на Шемякину Н. Е.» в связи с увольнением заведующего Сидоровой Н. А, — пояснили в мэрии.

По итогам проверки, до 1 сентября 2022 года заведующая должна была разработать план по устранению выявленных нарушений. А до 1 сентября 2023 года устранить их: асфальтировать территорию детсада, отремонтировать цоколь, спортивной площадку и два крыльца.

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