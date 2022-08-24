Новосибирца, сбившего насмерть велосипедиста, отправили в колонию на 7 лет

Мужчина скончался от полученных травм, а автомобилист скрылся с места аварии. Фото: "АСТ-54"

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор водителю honda CR-V, насмерть сбившему велосипедиста на Краснояровском шоссе. Напомним, ДТП случилось в ночь с 11 на 12 августа 2021 года. Мужчина скончался от полученных травм, а автомобилист скрылся с места аварии. Полиция объявила его в розыск, однако спустя неделю он сам явился в отдел.

Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по статье 264 УК РФ. Выяснилось, что ранее сибиряка уже судили за вождение машины в нетрезвом виде и без прав.

— Суд приговорил мужчину к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Дарья Нестерова.

Его также лишили водительских прав на три года.

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