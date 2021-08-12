В Новосибирске водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Виновника до сих пор не нашли. Фото: «АСТ-54»

В ночь на 12 августа в Заельцовском районе Новосибирска водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. ДТП произошло на Краснояровском шоссе.

— В результате аварии велосипедист получил травмы не совместимые с жизнью. На данный момент водитель не установлен, ведутся оперативно-розыскные действия, — сообщили КП-Новосибирск в отделе пропаганды ГИБДД.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются детали происшествия. Очевидцев просят позвонить по телефону 232-23-51, 232-23-21.

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