Полиция Бийска проверит организаторов перенесенного рок-фестиваля «Ветер Сибири» на мошенничество

Организаторов перенесенного рок-фестиваля «Ветер Сибири» проверят на мошенничество. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ / Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Организаторов перенесенного рок-фестиваля «Ветер Сибири» проверят на мошенничество. Об этом пишет Amic.

Напомним, мероприятие должно было пройти в период с 12 по 14 августа 2022 года на территории аэропорта в Бийске. Однако 5 июля организаторы сообщили о том, что фестиваль переносят на август 2023 года. Это было связано с нестабильной эпидемиологической обстановкой.

Такое решение возмутило желающих попасть на фестиваль. Многие поспешили сдать билеты. Поначалу возврат оформляли без каких-либо проблем, но потом людям начали отказывать. Им стали предлагать только два варианта – либо посетить мероприятие в 2023 году, либо через пару лет.

Тогда покупатели обратились в прокуратуру.

− В связи с невыполнением требований о возврате средств за приобретенные билеты вы вправе самостоятельно обратиться в суд с требованием о взыскании оплаченных денежных средств, убытков, а также неустойки, − ответили в прокуратуре.

Спустя некоторое время этой историей заинтересовались полицейские. МУ МВД России «Бийское» проверит, законны ли действия организаторов фестиваля.

Ранее КП-Новосибирск писала, что гости отмененного рок-фестиваля пытаются вернуть деньги за билет через суд.

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