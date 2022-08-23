В ГИБДД Новосибирска раскрыли подробности ДТП с мопедом, в котором погибли парень и девушка. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Стали известны подробности смертельной аварии с мопедом в Новосибирске. ДТП произошло ночью 23 августа. Происшествие прокомментировали в городской Госавтоинспекции.

– В 3 часа 40 минут в Октябрьском районе города, по предварительным данным, напротив дома 228 по улице Кирова, столкнулись «Тойота Витц», которой управляла девушка 1997 года рождения и мопед. Водитель и пассажир мопеда, парень 2002 года рождения и девушка 2004 года рождения, погибли на месте аварии, – пояснили в ведомстве.

На месте ДТП работают следователи и полицейские. Они устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

Также сотрудники ГИБДД выясняют, кто управлял мопедом в момент случившегося.

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