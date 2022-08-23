В Новосибирске парень и девушка на мопеде погибли, столкнувшись с автомобилем

О ДТП в соцсети рассказали очевидцы. Фото: "АСТ-54".
Во вторник, 23 августа, в Октябрьском районе Новосибирске произошло жуткое ДТП. О происшествии в соцсети написали очевидцы.
– Около 5 утра на пересечении улиц Кирова и Автогенной столкнулись мопед и автомобиль, – уточнили новосибирцы в паблике «АСТ-54».
По словам свидетелей, в аварии погибли пассажир и водитель мопеда.
– На вид им было около 17-20 лет, – добавили очевидцы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер