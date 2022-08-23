В Новосибирске парень и девушка на мопеде погибли, столкнувшись с автомобилем

О ДТП в соцсети рассказали очевидцы. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 23 августа, в Октябрьском районе Новосибирске произошло жуткое ДТП. О происшествии в соцсети написали очевидцы.

– Около 5 утра на пересечении улиц Кирова и Автогенной столкнулись мопед и автомобиль, – уточнили новосибирцы в паблике «АСТ-54».

По словам свидетелей, в аварии погибли пассажир и водитель мопеда.

– На вид им было около 17-20 лет, – добавили очевидцы.

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