Новосибирская полиция начала проверку после избиения толпой подростков школьника из-за серьги в ухе

В Новосибирске полиция начала проверку после избиения школьника толпой подростков на Плющихинском жилмассиве. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске полиция начала проверку после избиения школьника толпой подростков на Плющихинском жилмассиве.

— По факту информации о нанесении подростками телесных повреждений несовершеннолетнему проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Сообщений из медицинского учреждения, а также заявлений в полицию по данному факту не поступало, — пояснили в областном МВД.

Напомним, сама мама мальчика считает, что поводом для избиения стал внешний вид ее сына. У подростка длинные волосы и серьга в ухе.

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Сейчас мама мальчика пытается найти обидчиков сына (подробнее).

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