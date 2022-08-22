Новосибирская полиция начала проверку после избиения толпой подростков школьника из-за серьги в ухе

В Новосибирске полиция начала проверку после избиения школьника толпой подростков на Плющихинском жилмассиве.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске полиция начала проверку после избиения школьника толпой подростков на Плющихинском жилмассиве.
— По факту информации о нанесении подростками телесных повреждений несовершеннолетнему проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Сообщений из медицинского учреждения, а также заявлений в полицию по данному факту не поступало, — пояснили в областном МВД.
Напомним, сама мама мальчика считает, что поводом для избиения стал внешний вид ее сына. У подростка длинные волосы и серьга в ухе.
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