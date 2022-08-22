В Новосибирске снесут четыре аварийных жилых дома

В Новосибирске четыре жилых дома расселят до 2033 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске официально признали аварийными четыре жилых дома в Первомайском и Ленинском районах. Информацию о постановлениях мэрии опубликовали в бюллетени органов местного самоуправления Новосибирска, подписанную мэром города Анатолием Локтем.

– О признании аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Большая, № 3, № 5, № 7, Героев Революции, № 111, – указано в документе.

Департаменту строительства мэр поручил расселить жильцов домов до 2033 года включительно.

Напомним, ранее стало известно о признании аварийными еще 4 домов в Новосибирске.

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