В Новосибирске снесут четыре аварийных жилых дома в двух районах

В Новосибирске четыре дома признали аварийными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске официально признали аварийными четыре жилых дома в Первомайском и Октябрьском районах. Информацию о постановлениях мэрии опубликовали в бюллетени органов местного самоуправления Новосибирска.

Аварийными и подлежащими сносу стали дома № 4 на Подбельского, № 11 на Первомайской, № 4 на Стрелочной и № 99 на Никитина.

– Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение до 2033 года включительно, – указано в документе.

Все дома 90 и 70-летней давности деревянные, кроме двухэтажки на улице Никитина – она кирпичная, но с деревянными перекрытиями.

Напомним, ранее КП-Новосибирск разобралась, что случилось с жильцами дома в Кировском районе, в фундаменте которого нашли трещину.

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