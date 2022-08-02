«Была ли эвакуация?»: что произошло в новосибирской пятиэтажке с трещиной в фундаменте

В Новосибирске жителей многоквартирного дома попросили временно съехать из-за повреждения фундамента. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске жители временно съехали из старой пятиэтажки № 30 по улице Сибиряков-Гвардейцев. Инцидент произошел в прошлый вторник, 26 июля. В фундаменте 67-летнего дома заметили трещину. Эту тему в своем докладе в понедельник, 1 августа, поднял первый заместитель начальника главного управления МЧС России по региону Евгений Лебедев в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области:

– Отмечена частичная деформация конструктивных элементов фундамента в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Новосибирска, – доложил Евгений Лебедев.

Многие новосибирские СМИ опубликовали материалы про эвакуацию людей из второго подъезда – именно там находится опасный участок несущей колонны. Однако, как уточнила КП-Новосибирск председатель ТСЖ «Сибиряков-Гвардейцев, 30» Ольга Чужикова, ни ЧП, ни экстренной эвакуации не было.

– Людей просто попросили выехать, сделали временное укрепление. Нет никакой паники, сейчас работы ведутся. Очень хорошо проявила себя администрация района. Все быстро сделали, предложили людям места для расселения. Но жильцы по своим дачам разъехались. Подъезд пустой, никого не осталось, – рассказала КП-Новосибирск Ольга Чужикова.

Скоро строители отремонтируют колонну, и жители подъезда смогут вернуться с дач в свои квартиры.

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