В Новосибирске за 130 миллионов рублей продают недавно открывшийся ТЦ «Квадрат» на Кропоткина

В Новосибирске продают недавно открывшийся торговый центр на Кропоткина. Фото: Сергей.

В Новосибирске выставили на продажу торговый центр «Квадрат» на улице Кропоткина, 203. На сайте Avito разместили сразу несколько объявлений о продаже здания с арендованными помещениями за 130 миллионов рублей. Одно из них опубликовало агентство недвижимости Loks.

С момента открытия прошло всего полгода. В объявлении указано, что продают только часть здания ТЦ с договорами аренды с мини-супермаркетом на 10 лет, аптекой на 5 лет, а также магазинами игрушек и фруктов.

Пивные магазины в торговом центре продают отдельно за 36,9 миллиона рублей.

Напомним, ранее там вырубили любимую местными жителями аллею, чтобы установить остановки напротив торгового центра.

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