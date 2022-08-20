Похороны девочки, разбившейся на самокате в детском саду в Новосибирске, пройдут 20 августа. Фото: Анна ПАШАГИНА/Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Гибель пятилетней девочки, разбившейся насмерть на самокате в детском саду, потрясла всю страну. Напомним, ребенок упал на утренней прогулке. В это время, по версии следствия, воспитатель за ней не следила.
В субботу, 20 августа, умершую девочку похоронят: место и время прощания родители ребенка попросили журналистов не разглашать.
- Нам очень тяжело, не надо лишних людей. Все близкие, кто знал дочку, придут с ней попрощаться, - сказал КП-Новосибирск отец девочки.
КП-Новосибирск приносит искренние соболезнования семье погибшей девочки.
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