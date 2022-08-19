Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело барнаульского мальчика, которого отец прицепил к гире

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об истязании отцом 11-летнего мальчика в Барнауле. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета по России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об истязании отцом 11-летнего мальчика в Барнауле.

— По данным следствия, 14 августа 36-летний мужчина избил своего 11-летнего сына, а затем прицепил к его ноге цепь с гирей. После того, как бабушка ребенка обратилась с заявлением в правоохранительные органы, мальчик был передан в специализированное учреждение. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также иные факты противоправных деяний со стороны отца ребенка, — сообщает издание Amic. ru.

Ранее в алтайском ГУ МВД рассказывали, что семья мальчика не была неблагополучной и не состояла на учете. Сейчас в отношении обоих родителей составлен протокол по неисполнению обязанностей по воспитанию, ребенок находится в социально-реабилитационном центре.

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