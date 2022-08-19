В Новосибирске киоск фастфуда на площади Маркса смяли бульдозером

В Новосибирске киоск с фастфудом на площади Маркса снесли бульдозером. Фото: кадр из видео\nsknews.info
В Новосибирске киоск с фастфудом на площади Маркса снесли бульдозером. Это было сделано в рамках рейда по городу по избавлению от незаконных рекламных конструкций.
Как ранее сообщали в мэрии, в этом году планируется демонтировать еще 140 незаконно размещенных рекламных конструкций. В их число входят как различные конструкции, так и вывески, размещенные в неположенных местах.
Мэрия также предупреждала новосибирских бизнесменов быть внимательными и заключать контракты только с фирмами, работающими на легальных площадках.
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