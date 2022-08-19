В Новосибирске киоск фастфуда на площади Маркса смяли бульдозером

В Новосибирске киоск с фастфудом на площади Маркса снесли бульдозером. Фото: кадр из видео

sknews.info

В Новосибирске киоск с фастфудом на площади Маркса снесли бульдозером. Это было сделано в рамках рейда по городу по избавлению от незаконных рекламных конструкций.

Как ранее сообщали в мэрии, в этом году планируется демонтировать еще 140 незаконно размещенных рекламных конструкций. В их число входят как различные конструкции, так и вывески, размещенные в неположенных местах.

Мэрия также предупреждала новосибирских бизнесменов быть внимательными и заключать контракты только с фирмами, работающими на легальных площадках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске собираются демонтировать еще 140 незаконных рекламных баннеров

Некоторые бизнесмены покупают рекламные площади, не зная, что они установлены не по правилам (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber