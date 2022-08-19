В Новосибирске собираются демонтировать еще 140 незаконных рекламных баннеров

В Новосибирске планируется демонтировать еще 140 незаконно размещенных рекламных конструкций. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске планируется демонтировать еще 140 незаконно размещенных рекламных конструкций. Специалисты мэрии города провели рейд по магистралям левобережья. По его итогам демонтировали рекламный щит 3×6 на улице Титова, 10, незаконные вывески на площади Маркса, торговый объект на улице Ватутина.

За прошлый год с улиц города убрали 220 незаконных рекламных конструкций. На площади Маркса, проспекта Маркса и прилегающих улиц в прошлом году убрали 17 рекламных объектов, а в этом году — семь конструкций и 70 незаконных вывесок.

— Кроме того, наведен порядок на пешеходных переходах улицы Ипподромской, убрано 11 рекламных арок. Сейчас готовится демонтаж 20 арок, незаконно размещенных на пешеходных переходах улицы Большевистской. Подрядчик уже приступил к этим работам, — рассказал начальник управления художественного облика мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов.

В муниципалитете также отметили, что многие предприниматели попадают в капкан недобросовестных рекламщиков. Так, к примеру, они могут заключить с компанией договор на размещение рекламы, даже не зная, что она занимает площади незаконно. Бизнесменам советуют внимательно проверять все документы фирм, с которыми они заключают партнерство.

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