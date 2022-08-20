Новосибирцы подарили коляску безногому лисенку, которого переехал поезд

Коляска заменит потерянные передние лапы. Фото: Предоставлено зоозащитниками Animal_Nsk

Новосибирцы подарили специальную коляску лису Фео, который потерял передние лапки под поездом. Об этом КП-Новосибирск рассказали зоозащитники из группы Animal_nsk:

- Мы открыли благотворительный сбор в соцсетях и собрали деньги на специальную коляску, ее изготовила компания Pet Mobile на заказ. Коляска оказалась чуть великовата, но Фео быстро растет. Мы привозили его в частный дом где лисы в вольерах, но они ему не понравились. Подносили его к сетке, чтоб обнюхались, он прям в штыки, - рассказала КП-Новосибирск волонтер Стася. - Сейчас лисенок живет в квартире у любящей семьи, где гоняет кошек.

Напомним, лисенок попал под поезд возле станции «Разьезд Иня». Его нашли сотрудники «Росгвардии», они позвонили волонтерам. Двухмесячного лисенка привезли в ветклинику «Бэст», там ему сделали четыре операции, но передние лапки спасти не удалось.

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