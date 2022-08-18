В Новосибирске завершены поиски 9-летнего мальчика с отставанием в развитии

В Новосибирске завершены поиски 9-летнего мальчика с особенностями развития. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирске завершены поиски 9-летнего мальчика с особенностями развития. Напомним, ребенок сбежал из больницы в Заельцовском районе, куда они приехали вместе с мамой.
На поиски мальчика выехали волонтеры и полиция, но в итоге найти его удалось его родным.
— Сотрудники полиции провели с ребёнком профилактическую беседу, он был передан законным представителям, — пояснили в областном МВД.
Поиски ребенка велись несколько часов.
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