В Новосибирске завершены поиски 9-летнего мальчика с отставанием в развитии

В Новосибирске завершены поиски 9-летнего мальчика с особенностями развития. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершены поиски 9-летнего мальчика с особенностями развития. Напомним, ребенок сбежал из больницы в Заельцовском районе, куда они приехали вместе с мамой.

На поиски мальчика выехали волонтеры и полиция, но в итоге найти его удалось его родным.

— Сотрудники полиции провели с ребёнком профилактическую беседу, он был передан законным представителям, — пояснили в областном МВД.

Поиски ребенка велись несколько часов.

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