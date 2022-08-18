В Новосибирске пропал 9-летний мальчик с отставанием в развитии

В Новосибирске ищут 9-летнего Егора Писанко. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 9-летнего Егора Писанко. По словам поисковиков, мальчик имеет определенные особенности развития. Он был с мамой в больнице, но в какой-то момент сорвался и убежал.

— Мальчик проживает в другом районе города. В Калининском районе не ориентируется. Куда он мог направиться — неизвестно. Мобильного телефона с собой нет, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Автономные экипажи уже выехали на поиски мальчика.

Приметы: рост 140 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. На момент своего исчезновения мальчик был одет в бордовую кофту на молнии с капюшоном, светло-голубую футболку, темно-синие джинсы и синие туфли.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Егор или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер