Двое детей попали в реанимацию после тройного ДТП в Ордынском районе

Двое детей — 11 и 16 лет — попали после аварии в реанимацию. Фото: ГИБДД НСО

Прокуратура взяла на контроль проверку после ДТП в Ордынском районе Новосибирской области, где пострадали шесть человек. Двое детей — 11 и 16 лет — попали после аварии в реанимацию.

— По данному поводу МВД проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль, — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, по предварительной информации, ДТП случилось на 64 км автодороги К-17 «Новосибирск-Кочки-Павлодар». Водитель машины ВАЗ-21099 не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Тойотой» и «Субару». В аварии пострадали шесть человек, всех их доставили в больницу.

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