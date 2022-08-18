Шесть человек пострадали в тройном ДТП на Ордынской трассе под Новосибирском

Под Новосибирском произошло тройное ДТП с 6 пострадавшими. Фото: ГИБДД НСО.

Около 10 утра в четверг, 18 августа, в Новосибирской области произошло тройное ДТП с 6 пострадавшими. На Ордынской трассе на встречную полосу вылетел ВАЗ-21099 и врезался в автомобили Toyota и Subaru. Об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

В «Ладе» пострадали 60-летний водитель и пассажиры – 38-летний мужчина и 16-летняя девочка. Также с травмами в больницу доставили 40-летнего водителя Subaru, 41-летнего и 11-летнего пассажиров.

Подробности и причины аварии уточняются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на Димитровском мосту столкнулись иномарка и такси. Пассажирку такси госпитализировали с переломом ноги, а из-за аварии растянулась огромная пробка.

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