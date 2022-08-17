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Происшествия17 августа 2022 18:01

В Новосибирске на Димитровском мосту столкнулись иномарка и такси

Пассажирку такси госпитализировали с переломом ноги
Надежда КАСЬЯНОВА
В аварии пострадала пассажирка такси. Фото: АСТ-54

В аварии пострадала пассажирка такси. Фото: АСТ-54

В Новосибирске на Димитровском мосту столкнулись седан Hyundai Solaris и кроссовер Geely. Произошло ДТП поздно вечером в четверг, 17 августа.

— Пассажирка «Хёндэ» госпитализирована с переломом ноги, ушибом груди и черепно-мозговой травмой. У водителя тоже черепно-мозговая травма, но от госпитализации он отказался, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, произошла авария в десять часов вечера. Весь Димитровский из-за нее встал в пробку. Сейчас на мосту затора уже нет.

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