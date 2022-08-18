Прокуратура требует наказать новосибирских полицейских, не приехавших к избитому 10-летнему ребенку у ГПНТБ

В Новосибирске полицейские не приехали на вызов к ребенку, избитому возле ГПНТБ. Фото: стоп-кадры.

Прокуратура проконтролирует расследование дела об избитом подростками 10-летнем мальчике. Проверка показала, что очевидцы сообщали в полицию о нападении на ребенка, но на вызов никто не приехал. Об этом в четверг, 18 августа, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

– Проведенная прокуратурой Октябрьского района города Новосибирска проверка показала, что в органы внутренних дел действительно поступил сигнал о данном происшествии, который ими был проигнорирован. Помимо этого, сотрудники отдела полиции № 6 «Октябрьский» УМВД России по городу Новосибирску до момента предания гласности обстоятельств произошедшего (3 суток) уголовно-процессуальную проверку надлежащим образом не проводили, – заявили в прокуратуре.

Напомним, лежащего на земле ребенка в окружении толпы подростков заметили очевидцы. Хулиганы отвели мальчика от фонтана ГПНТБ к парковке, и там начали избивать. После инцидента у 10-летнего пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга. У него начались провалы в памяти.

Начальнику новосибирского управления МВД внесли представление с требованием привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Тем временем в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области сообщили, что 12 августа в полицию действительно поступило сообщение об уличном конфликте между несовершеннолетними.

– Сотрудниками полиции указанный подросток и его мать были опрошены.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к противоправному деянию, – добавили в пресс-службе.

Хулиганов ищут, максимальное наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы.

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