Цыганские дети избили 10-летнего мальчика возле ГПНТБ в Новосибирске

После избиения у ребенка начались провалы в памяти. Фото: стоп-кадр.

Дети из цыганского табора избили 10-летнего мальчика возле ГПНТБ. Он вступился за первоклассника, и хулиганы перекинулись на него. Мама 10-летнего пострадавшего Юлия рассказала КП-Новосибирск, что ребенка специально отвели подальше от взрослых.

– Мой ребенок заступился за малыша 6-7 лет, отогнал цыган от него. Они понимали, что у фонтана стоят взрослые и, если начнется драка, вступятся родители. Уволокли моего к парковке, там избили. Моего били вдвоем, вокруг стояли дети из того же табора, смотрели, – вспоминает мама 10-летнего пострадавшего.

По словам матери, скорую вызывали 5 раз. Бригада медиков прибыла примерно через полчаса. Сейчас ребенок лежит в больнице с сотрясением мозга и провалами в памяти.

– После сотрясения спрашиваю его, он говорит, мол, тут помню, там не помню. Тогда после драки люди подходили, просили адрес сказать, он тоже ответил, что не помнит. Сейчас вот спрашиваю, что врач сказал? Не помнит, и все, – рассказала КП-Новосибирск Юлия.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области сообщили, что сотрудники полиции выезжали на место драки, но никого там не нашли.

– По сообщению из медицинского учреждения о доставлении несовершеннолетнего с телесными повреждениями, в настоящее время проводится проверка, устанавливаются другие участники конфликта, – прокомментировали в полиции.

Сотрудники ПДН установили личности потерпевшего и его родителей. Ребенку предстоит пройти судмедэкспертизу, после чего будет принято процессуальное решение.

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