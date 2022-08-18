Новосибирские медики рассказали, кому подойдет британский препарат Эвушелд для профилактики коронавируса

Новосибирские медики рассказали, как защититься от коронавируса людям с противопоказаниями к вакцинации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 2 % людей имеют противопоказания к вакцине от коронавируса. Гиперчувствительность к компонентам, тяжелая аллергия, обострение хронических заболеваний и острая инфекция могут стать причинами для отказа в вакцинации. Также прививка может представлять риск для пациентов с онкологией или аутоимунными заболеваниями.

Как сообщили в Минздраве Новосибирской области на запрос КП-Новосибирск, вариантом для таких людей может стать британский препарат, который сейчас предлагают в поликлиниках бесплатно.

– В Новосибирской области имеются в наличии вакцины против COVID-19 «Спутник V» и «Спутник М». В соответствии с временными методическими рекомендациями у лиц, имеющих противопоказания к вакцинации против COVID-19, с целью доконтактной профилактики может использоваться препарат с торговым наименованием Эвушелд, у взрослых и детей от 12 лет и старше с массой тела не менее 40 килограммов, которые не инфицированы коронавирусом и не контактировали с инфицированным лицом, – рассказали в региональном Минздраве на запрос КП-Новосибирск.

Также в министерстве добавили, что препарат одобрен для экстренного применения в США, однако в России не зарегистрирован. Его могут назначить только при наличии решения врачебной комиссии.

– Решение об обращении препарата Эвушелд для профилактики COVID-19 в условиях пандемии принято Министерством здравоохранения РФ и опубликовано в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат Эвушелд не является вакциной, – подчеркнули в ответе.

Доктор медицинских наук, главврач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова сообщила КП-Новосибирск, что миллионы людей имеют противопоказания к прививке от коронавируса.

– При вакцинации больных с аутоимунными заболеваниями в лучшем случае антитела к коронавирусу просто не образуются. В худшем – антительный ответ может оказаться слишком активным, и пациент получит обострение, – рассказала врач.

Однако британский препарат Эвушелд содержит готовые антитела, которые не навредят таким пациентам. Как объяснила Татьяна Овсянникова, эти антитела выделили из клеток выздоровевших от COVID-19 пациентов с их согласия. Препарат прошел клинические испытания и оказался способен защитить человека от симптоматического коронавируса от полугода до года.

– Вводится две дозы одновременно в разные ягодичные мышцы. Побочные эффекты – головная боль, утомляемость и кашель. Более редкие – кровотечение в месте укола и аллергические реакции. Не было отмечено никаких серьезных реакций со стороны сердца, даже у тех, кто имел серьезные сердечно-сосудистые заболевания, – заметила главврач.

На сегодняшний день препарат эффективен даже против «омикрона». Однако массово Эвушелд не будут применять для профилактики коронавируса из-за его дороговизны. Напомним, данный препарат не является альтернативой официальным вакцинам.

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