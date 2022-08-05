В Минздраве Новосибирской области прокомментировали вакцинацию от коронавируса препаратом «Эвушелд»

В Новосибирской области предлагают вакцинироваться препаратом, не предназначенным для вакцинации. Фото: Олег ЗОЛОТО

В новосибирских поликлиниках разместили объявления о новом британском препарате от коронавируса «Эвушелд». Его предлагают в качестве альтернативы тем пациентам, у кого есть противопоказания к вакцинации «Спутником V».

– Препарат поступил в регион ещё в марте. Он не предназначен для вакцинации. Это не вакцина. У него иной принцип действия, – сообщила КП-Новосибирск руководитель пресс-службы Минздрава региона Светлана Шуваева.

Согласно сайту научно-исследовательской организации «Мосмедпрепараты», «Эвушелд» предназначен для профилактики коронавируса у людей, у которых не было контакта с заболевшими. Он не может быть заменой для какой-либо из вакцин, но является вариантом защиты для пациентов с противопоказаниями к вакцинации.

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