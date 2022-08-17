Стали известны подробности исчезновения 10-летней девочки под Новосибирском

У девочки имеются определенные особенности развития. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Искитиме продолжаются поиски 10-летней девочки. Напомним, девочка пропала в среду, 17 августа. Она ушла из дома в неизвестном направлении.

— У девочки имеются определенные проблемы с развитием. В этот раз она пришла домой вместе с родителями, села читать книжку. Родители отлучились буквально на полчаса, а через некоторое время им позвонила сестра и сказала, что девочки дома нет, — рассказала КП-Новосибирск руководитель отряда в Новосибирске Алеся Яблонских. — Самостоятельно найти девочку родные не смогли. Удалось только выяснить примерное направление, куда она пошла благодаря камерам.

Сейчас поисками девочки занимаются волонтеры и полиция. Если у вас есть какая-либо информация о девочке, сообщите об этом поисковикам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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