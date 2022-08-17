Под Новосибирском пропала 10-летняя девочка в черно-белых клетчатых штанах

В городе Искитим Новосибирской области ищут 10-летнюю девочку. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»
В городе Искитим Новосибирской области ищут 10-летнюю девочку. Она в среду, 17 августа, ушла из дома в неизвестном направлении.
— Приметы: рост 135 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения девочка была одета в синюю рубашку в клетку с принтом на спине, черно-белые клетчатые штаны и желтые кроссовки.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться девочка или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.
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