Новосибирский минздрав рассказал о деталях иска по строительству семи поликлиник

Иск подан на сумму в 54, 6 миллионов рублей. Фото: ГК "ВИС"

Минздрав Новосибирской области рассказал подробности иска к стройкомпании, занимающейся строительством семи поликлиники в Новосибирске. Власти планируют взыскать неустойку за срыв сроков проектирования. Ведь изначально предполагалось, что медучреждения появятся в городе до августа этого года. Но строить первую тройку поликлиник начали только к середине осени 2021 года.

— Поскольку подрядчиком было допущено несвоевременное исполнение обязательств по проектированию поликлиник, а именно по получению положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство, министерство здравоохранения Новосибирской области обратилось в Арбитражный суд с требованием к частному партнеру по соглашению ГЧП о взыскания неустойки, — сообщает ТАСС со ссылкой министра здравоохранения Константина Хальзова.

Как сообщается в картотеке суда, иск подан на сумму в 54, 6 миллионов рублей.

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