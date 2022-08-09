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Общество9 августа 2022 4:39

Минздрав Новосибирской области подал в суд иск на застройщика 7 поликлиник в регионе

Министерство требует 54,6 миллиона рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске Минздрав подал в суд на застройщика семи поликлиник. Фото: ГК ВИС.

В Новосибирске Минздрав подал в суд на застройщика семи поликлиник. Фото: ГК ВИС.

Министерство здравоохранения Новосибирской области подало иск в арбитражный суд к «Седьмой концессионной компании» – застройщику 7 новых поликлиник региона. Информация об этом появилась в картотеке дел суда.

Сумма требований Минздрава – 54,6 миллиона рублей. Компания «СКК» входит в состав субхолдинга Группы «ВИС».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирске приступили к строительству всех семи поликлиник по ГЧП-проекту. Первые три поликлиники почти готовы, оставшиеся четыре возведут за два года.

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