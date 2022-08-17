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Общество17 августа 2022 10:17

В Новосибирске жителям Нижней Ельцовки вернули маршрутку №23

Она будет курсировать по старой схеме
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске маршрутка №23 возобновила работу.

В Новосибирске маршрутка №23 возобновила работу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске возобновила работу маршрутка №23. Об этом сообщили в мэрии.

Маршрутное такси стало вновь курсировать от станции метро «Речной вокзал» до улицы Экваторная и обратно со вторника, 16 августа.

Как объяснили в управлении пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, маршрут возобновили, чтобы улучшить транспортное обслуживание людей, проживающих в микрорайоне Нижняя Ельцовка.

− Движение маршруток организовано по прежней схеме, − уточнили в мэрии.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске на две недели изменится схема движения маршрутки №8. Причина в ремонте теплотрассы.

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