В Новосибирске жителям Нижней Ельцовки вернули маршрутку №23

В Новосибирске маршрутка №23 возобновила работу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске возобновила работу маршрутка №23. Об этом сообщили в мэрии.
Маршрутное такси стало вновь курсировать от станции метро «Речной вокзал» до улицы Экваторная и обратно со вторника, 16 августа.
Как объяснили в управлении пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, маршрут возобновили, чтобы улучшить транспортное обслуживание людей, проживающих в микрорайоне Нижняя Ельцовка.
− Движение маршруток организовано по прежней схеме, − уточнили в мэрии.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске на две недели изменится схема движения маршрутки №8. Причина в ремонте теплотрассы.
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