Маршрут изменится с 12 по 28 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на две недели изменится схема движения маршрутки №8 из-за перекрытия улицы Автогенной. Там у дома №110 с 12 августа стартовали работы на теплотрассе. Продлятся они до 28 августа, и до этого времени маршрутка №8 будет ходить в объезд.

— Маршрутка №8 «Автопорт «Калининский» — Магазин «Золотая Нива» на участке от улицы Грибоедова до улицы Красносельской в прямом и обратном направлениях будет следовать по схеме: улицы Воинская, Коммунстроевская, Воинская 2-я, Автогенная, далее — по действующей схеме, — пояснили в мэрии.

Напомним, что с 15 августа изменится схема движения автобусов №29, 57 и 96, а с 13 августа по 30 сентября — маршрутки №51. Причем в случаи с автобусами неизвестно, когда они вернутся на маршруты.

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