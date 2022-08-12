В Новосибирске временно изменят схему движения трех автобусов и маршрутки

В Новосибирске три автобуса и маршрутка временно изменят схему движения.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске три автобуса и маршрутка временно изменят схему движения. Информация появилась на сайте МКУ ЦУГАЭТ.
Речь идет об автобусах №29, 57 и 96, а также маршрутном такси №51.
Три автобуса начнут курсировать по новой схеме с понедельника, 15 августа. Изменения будут действовать до особого распоряжения.
Маршрутка №51 изменит схему движения на период с 13 августа по 30 сентября.
Автобусы №29 и 57 на участке от улицы Вертковской до улицы Римского-Корсакова в обоих направлениях будут двигаться так: улица Ватутина, улица Новогодняя, площадь имени Карла Маркса, улица Титова, а далее – без изменений.
Автобус №96 в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Вертковской до площади Энергетиков поедет по следующей схеме: улица Ватутина, улица Новогодняя, улица Покрышкина, площадь имени Карла Маркса, улица Титова, площадь Станиславского, улица Станиславского, площадь Труда, далее как обычно.
В обоих направлениях на участке от улицы Ипподромской до улицы Федосеева маршрутка №51 будет курсировать так: улица Военная, улица Пролетарская, улица Гурьевская, улица Гаранина, улица Бориса Богаткова, далее − по действующей схеме.
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