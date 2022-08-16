В Новосибирске женщину на «Лексусе», влетевшую в людей на остановке, отправили в колонию

Внедорожник вылетел на остановку, сбил двух человек и перевернулся на бок. Фото: отряд пропаганды ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске суд вынес приговор 30-летней матери двух детей, которая пьяная влетела в остановку «КСМ». В ДТП погибла пенсионерка и серьезно пострадал мужчина. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Первомайского района.

Трагедия случилась рано утром 13 ноября 2021 года у дома № 1/8 на улице Одоевского. Когда люди стояли и ждали свой транспорт, внедорожник Lexus не вписался в поворот, пробил пешеходное ограждение и влетел в остановку, а затем перевернулся на бок.

Под колесами внедорожника оказалась 60-летняя женщина - мать двух сыновей и трех дочерей. Она погибла на месте. 30-летний мужчина получил тяжелые травмы и разрывы внутренних органов. Третий очевидец чудом остался цел, он и вызвал скорую.

Погибшая мать 5 детей была отмечена наградами. Фото: Предоставлено родственниками

Виновница ДТП – мать двоих малолетних детей села пьяной за руль, установили следователи. Женщина вызвалась подвезти друзей из сауны в Советском районе, а владелец автомобиля передал ей ключи.

- Подсудимая признала вину, написала явку с повинной, активно сотрудничала со следствием. Подсудимая в последнем слове сказала, что признала вину, в содеянном раскаивается. На иждивении у нее двое малолетних детей, суд назначил три года лишения свободы в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда, – сообщила помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова. - Суд взыскал моральный вред: 800 тысяч потерпевшему мужчине. Иски родственников погибшей женщины будут удовлетворены в гражданском порядке.

У матери-одиночки остались двое малолетних детей – суд не рассматривал вопрос об ограничении или лишении родительских прав. Вину 45-летнего владельца «Лексуса» также пока не установили.

- Изначально владелец авто говорил сотрудникам ГИБДД, что сам находился за рулем. Но затем отказался от показаний, пояснив суду: хотел помочь, стало жалко подсудимую, которая одна воспитывает двоих детей. Осмотр телефонов подтвердил, что за рулем была женщина, – уточнила Наталья Харитонова.

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