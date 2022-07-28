В Новосибирске владелец «Лексуса» ответит за гибель пенсионерки на Первомайке

Погибшая пенсионерка получала медаль "Зам материнскую доблесть". Фото: ГИБДД // предоставлено родственниками

В Новосибирске владелец внедорожника Lexus заплатит за гибель пенсионерки и инвалидность другого мужчины. Мужчина доверил автомобиль нетрезвой знакомой, которая сбила людей.

Трагедия произошла утром 13 ноября 2021 года у дома № 1/8 в жилмассиве КСМ. Пьяная 30-летняя девушка-водитель ехала на внедорожнике Lexus из сауны, не справилась с управлением и вылетела на остановку, сбив двух человек.

В результате ДТП под колесами внедорожника оказалась 60-летняя мать пятерых детей. Она скончалась в машине «скорой помощи». Еще один пешеход, 30-летний парень, получил тяжелые травмы. Он до сих пор восстанавливается.

Виновницей ДТП оказалась мать двоих детей, которая отдыхала в сауне в Советском районе и вызвалась развезти пьяных друзей на авто. Владелец внедорожника дал ей ключи от машины. Женщина признала вину и просила суд не наказывать ее строго из-за наличия малолетних детей. Однако родственники погибшей пенсионерки настаивают на строгом наказании.

- Гражданский иск на сумму в миллион рублей был подан к владельцу внедорожника, однако он не считает себя виновным и не собирается нести наказание за передачу транспортного средства обвиняемой, которая была пьяна. В деле имеется видео непосредственно перед посадкой в автомобиль обвиняемых. Из данного видео совершенно очевидно, что владелец видел, в каком состоянии находилась обвиняемая,- прокомментировал КП-Новосибирск старший помощник прокурора Первомайского района Павел Федченко.

Первомайский районный суд назначил оглашение приговора на 15 августа.

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