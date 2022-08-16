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Происшествия16 августа 2022 2:35

В Новосибирске водитель Suzuki врезался в трамвай № 13

Из-за аварии горожане встали в пробку на перекрестке
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске столкнулись трамвай и Suzuki. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске столкнулись трамвай и Suzuki. Фото: АСТ-54.

Утром во вторник, 16 августа, в Дзержинском районе на путях возле остановки «Волочаевский жилмассив» водитель Suzuki Swift встретился с трамваем № 13. На пересечении улицы Доватора и Гусинобродского шоссе собрались трамваи. На перекрестке образовалась пробка.

– Проиграл не только водитель поврежденного транспортного средства, но и другие участники дорожного движения, которым ДТП сильно затруднило проезд через перекресток, – сообщили очевидцы аварии в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что автоледи снесла ограду магазина ритуальных товаров по пути на кладбище.

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