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Происшествия16 августа 2022 2:17

В Бердске под Новосибирском автоледи снесла ограду возле ритуального магазина по пути на кладбище

Очевидцы сообщают, что женщина и пассажир остались живы
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Автоледи на иномарке снесла ограду ритуального магазина по пути на кладбище. Фото: АвтоБердск.

Автоледи на иномарке снесла ограду ритуального магазина по пути на кладбище. Фото: АвтоБердск.

Утром во вторник, 16 августа, в Бердске водитель съехала с дороги и снесла ограждение. Женщина ехала по улице Пионерской в сторону кладбища. Иномарка снесла оградку возле магазина ритуальных принадлежностей. Об этом рассказали в группе «АвтоБердск» в социальной сети «ВКонтакте».

– После ДТП, которое случилось около семи часов утра, водителя женщину бригада скорой помощи увезла в больницу. Рядом с ней на пассажирском сидении был мужчина. Оба остались живыми, – сообщают очевидцы в группе.

У иномарки разбит капот, детали машины и куски ограды разлетелись во все стороны.

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