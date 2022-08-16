Стали известны самые дешевые специальности в новосибирских вузах

Рассказываем, сколько стоит самое дешевое обучение в новосибирских вузах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не все новосибирские выпускники смогли поступить в вузы на бюджет. Однако можно найти недорогие специальности и на платном обучении.

В НГУ второе высшее образование по психологии можно получить за 118 тысяч рублей. Первый курс философии стоит всего 171 тысячу рублей. Стоимость других специальностей начинается от 177 тысяч в год.

В НГПУ ценник на очное обучение начинается от 120 тысяч рублей. Заочно учиться можно и за 55 тысяч в год. Это специальности «Сервис транспортных средств» и педагогическое образование «Технология».

В НГТУ 5 курс «Информационной безопасности» в очно-заочной форме стоит всего 39 тысяч рублей. Первый курс магистратуры – на 33 тысячи больше. Самая дешевая специальность – «Автоматизация технологических процессов и производств». Стоимость обучения от 29 до 32 тысяч рублей за каждый год. Однако есть и специальности за 120 тысяч рублей – например, «Кинооператорство».

В НГМУ обучение обойдется дороже всего – стоимость года учебы составляет от 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что самым дорогим вузом для поступающих на IT стал НГУ, а самым дешевым – НГУЭУ.

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