В Новосибирске самым дорогим вузом для поступающих на IT стал НГУ

Уже не за горами новый учебный год, который станет первым для множества студентов Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже не за горами новый учебный год, который станет первым для множества студентов Новосибирска. Одной из востребованных сфер среди молодых людей является сфера IT-технологий, и, соответственно, связанные с ней специальности.

Так, исходя из данных на сайте вузов, выходит, что дороже всего учиться будущим айтишникам в Новосибирске будет в НГУ. Там цена за обучение по направлениям прикладная математика и информатика и математика и компьютерные науки составляет 177 тысяч рублей за год, а по направлению информатика и вычислительная техника — 195 тысяч рублей за год.

А вот дешевле всего выучиться на какую-либо специальность, связанную с IT-сферой получится в НГУЭУ. Там обучение по направлениям Информационные системы и технологии и Прикладная информатика будет стоит 148 тысяч рублей за год, а по специальности Фундаментальная информатика и IT 129 тысяч рублей за год.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о топе-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске, где заработная плата начинается от 70 тысяч рублей. Так, на первом месте в этом списке с зарплатой от 150 тысяч рублей стоит вакансия программиста 1С.

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