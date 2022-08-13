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Общество13 августа 2022 7:31

В Новосибирске самым дорогим вузом для поступающих на IT стал НГУ

А самым дешевым — НГУЭУ
Галина СИМОНОВА
Уже не за горами новый учебный год, который станет первым для множества студентов Новосибирска.

Уже не за горами новый учебный год, который станет первым для множества студентов Новосибирска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже не за горами новый учебный год, который станет первым для множества студентов Новосибирска. Одной из востребованных сфер среди молодых людей является сфера IT-технологий, и, соответственно, связанные с ней специальности.

Так, исходя из данных на сайте вузов, выходит, что дороже всего учиться будущим айтишникам в Новосибирске будет в НГУ. Там цена за обучение по направлениям прикладная математика и информатика и математика и компьютерные науки составляет 177 тысяч рублей за год, а по направлению информатика и вычислительная техника — 195 тысяч рублей за год.

А вот дешевле всего выучиться на какую-либо специальность, связанную с IT-сферой получится в НГУЭУ. Там обучение по направлениям Информационные системы и технологии и Прикладная информатика будет стоит 148 тысяч рублей за год, а по специальности Фундаментальная информатика и IT 129 тысяч рублей за год.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о топе-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске, где заработная плата начинается от 70 тысяч рублей. Так, на первом месте в этом списке с зарплатой от 150 тысяч рублей стоит вакансия программиста 1С.

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