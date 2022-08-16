В Новосибирске продают гостиницу «Добролюбов» вместе с бизнесом за 150 миллионов рублей

В Новосибирске продают гостиницу за 150 миллионов рублей. Фото: Avito.

В Новосибирске на улице Инская, 143 продают действующий гостиничный бизнес. Четырехэтажный комплекс апартаментов «Добролюбов» на 29 номеров находится недалеко от станции метро «Речной вокзал». Как сообщает продавец на Avito, выручка составит 2,8 миллиона, а чистая прибыль – 1,8 миллиона рублей в месяц.

Для удобства гостей предусмотрены парковка на 12 машин, собственная кухня с посудой и техникой в каждом номере, конференц-зал, летняя веранда, зона барбекю, сауна с комнатой отдыха и гидромассажной ванной и зал для караоке.

Площадь гостиницы – 1177 квадратных метра. Продавец отмечает, что сейчас также идет процесс по узаконению мансардного этажа. Чердак увеличит площадь отеля на 320 квадратных метров.

Напомним, ранее в Бердске под Новосибирском выставили на продажу SPA-отель Crona за 360 миллионов рублей.

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