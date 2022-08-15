Стала известна предварительная причина смерти водителя на заправке в Новосибирске

Водитель мог скончаться из-за сердечного приступа на заправке в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 15 августа, на заправке в Кировском районе умер водитель. Стала известна предварительная причина трагедии.

Напомним, водитель Toyota RAV4 скончался на АЗС после того, как заправил автомобиль. По словам очевидцев, внезапно мужчина потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, у сибиряка случился сердечный приступ.

Ранее КП-Новосибирск писала, что водитель умер на заправке в Кировском районе.

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