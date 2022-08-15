В Новосибирске водитель умер на заправке в Кировском районе

В Новосибирске мужчина умер на заправке. Фото: АСТ-54.

Утром в понедельник, 15 августа, в Новосибирске водитель Toyota RAV4 скончался на АЗС после того, как заправил автомобиль. В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы рассказали, что мужчина потерял сознание в 6:48 утра, после того как отъехал от колонки.

Инцидент произошел на заправке по улице Немировича-Данченко, 136/1. Водитель потерял сознание возле корпуса НГТУ.

– По словам подписчика, который вызвал медиков, реанимация ехала около 40 минут. Прибывшая бригада констатировала смерть водителя, – сообщили в группе.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области уточняют информацию.

– У нас не было сегодня вызовов туда, – сообщил КП-Новосибирск главный врач скорой помощи в Новосибирске Александр Балабушевич. – Но реанимация не могла ехать 40 минут, – добавил он.

Недалеко от заправки находится Новосибирская областная клиническая больница.

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