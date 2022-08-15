Прирост больных ковидом в Новосибирской области составил 50%

В Новосибирской области прирост больных коронавирусом составил 50%. Фото: Олег ЗОЛОТО

За неделю в Новосибирской области практически на 50% увеличилось количество людей, заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 15 августа, на оперативном совещании сообщил глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

По словам Александра Щербатова, рост заболеваемости ковидом фиксируют уже четвертую неделю подряд.

− За минувшую неделю COVID-19 диагностировали у 1199 жителей Новосибирской области. Это больше предшествующей недели практически на 50%, − отметил глава регионального Роспотребнадзора.

Он добавил, что больше всего заболевших в районах области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на левом берегу откроют пункт вакцинации для беременных.

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