Прирост больных ковидом в Новосибирской области составил 50%

В Новосибирской области прирост больных коронавирусом составил 50%.
Фото: Олег ЗОЛОТО
За неделю в Новосибирской области практически на 50% увеличилось количество людей, заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 15 августа, на оперативном совещании сообщил глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.
По словам Александра Щербатова, рост заболеваемости ковидом фиксируют уже четвертую неделю подряд.
− За минувшую неделю COVID-19 диагностировали у 1199 жителей Новосибирской области. Это больше предшествующей недели практически на 50%, − отметил глава регионального Роспотребнадзора.
Он добавил, что больше всего заболевших в районах области.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на левом берегу откроют пункт вакцинации для беременных.
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